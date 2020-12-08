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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor

Trabzon'un en işlek caddesine artık HES Kodu ile girilebiliyor

-Polis HES Kodu sorgulama

( TRABZON ) -- Son dönemde Korona virüs vakalarının artış gösterdiği Trabzon'da Uzunsokak'a artık HES Kodu sorgulaması ile girilebilecek TRABZON

Polis Karantina Polis Ekipleri Trol 


- Trabzon'da Korona virüs ile mücadele kapmasında alınan karar doğrultusunda Uzunsokak'a girişlerde HES Kodu sorgulaması başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Trabzon'da Korona virüs vakalarının yüzde elli oranında artığını açıklamasının ardından virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler de arttı. Trabzon'un en işlek yerlerinden olan ve gün içerisinde binlerce insanın geçtiği Uzunsokak'ta HES Kodu uygulaması başladı.
Trabzon İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar gereği, Uzunsokak'a girişler HES Kodu ile yapılmaya başlandı. Sokağın tüm girişlerine barikat kuran polis ekipleri, vatandaşların HES Kodları'nı kontrol edererek girişlere izin veriyor. Hayat Eve Sığar uygulamasından vatandaşların HES Kodu'nu sisteme girerek veya karekodu okutarak geçişleri izin veren polis ekipleri, HES Kodu olmayanların girişine izin vermiyor. Rİskli veya karantina olduğu tespit edilenlerle ilgili ise adli ve idari işlem yapılacak. Yeni başlayan uygulamayla karşılaşan vatandaşların, HES Kodu almak için polisten yardım istediği gözlemlendi. (FY-ÖS-Y)
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