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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
TRABZON - Tarihi İpek Yolu'nda sonbahar güzelliği

TRABZON - Tarihi İpek Yolu'nda sonbahar güzelliği

- Trabzon - Gümüşhane kara yolu ve Zigana Dağı eteklerindeki sonbahar manzaralarıTarihi İpek Yolu'nda sonbahar güzelliği - Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Trabzon - Gümüşhane kara yolunda sonbaharla birlikte kartpostallık görüntüler oluştuTRABZON (AA) - Trabzon - Gümüşhane kara yolu ve Zigana Dağı, sonbaharın gelişiyle güzel görüntüler sunuyor.Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda yer alan Zigana Dağı Geçidi, hazan renklerine büründü. Her mevsim farklı doğal güzellikler sunan Zigana Dağı, sarı ve yeşilin tonlarını yansıtan farklı türdeki ağaçları, dökülen sararmış yapraklarıyla sonbaharın en güzel halini yansıtıyor.Güz mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği güzergahta duran fotoğraf tutkunları ise tabloları aratmayan manzaraları fotoğraf karelerine yansıtıyor. Trabzon 'a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki geçit üzerinde yer alan sosyal tesisler ve kamp alanları ise doğada zaman geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.Ziyaretçiler, ladin, sarıçam ve çam ağaçları ile kaplı ormanın yanı sıra bölgedeki Limni Gölü Tabiat Parkı'nı gezme imkanı da buluyor.Bu arada, geçimlerini hayvancılıkla sağlayan ve yörede yaşayan insanlar da sonbahar nedeniyle otlakların azalmasına rağmen mesailerini sürdürüyor.Güne erken saatlerde başlayan besiciler, koyun, kuzu ve ineklerinin karnını doyurabilmesi için günün büyük bölümünü güzergahta yer alan otlaklarda geçiriyor.

Güzergah Sosyal Tesis Hayvancılık Sonbahar Hayvan 

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