TRABZON - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Kahramanmaraş Caddesi - Uzun Sokak ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı - Cadde ve sokaklardan görüntü - Polis ekiplerinin denetimleriTRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün saat 21.00 - 05.00 saatlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Trabzon 'da, cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.
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