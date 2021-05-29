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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TRABZON - Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor

TRABZON - Orta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyor

- Karadeniz sahil yolunda seyir halindeki araçlarOrta ve Doğu Karadeniz'deki 7 ilde bugün de sakinlik yaşanıyorTRABZON (AA) - Trabzon 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.Salgınla mücadele amacıyla dün saat 21.00'de başlayan ve 31 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Trabzon 'un sokak ve caddelerinde sessizlik hakim oldu.Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı ile Uzun Sokak ve Kunduracılar Caddesi en sakin günlerinden birini daha yaşıyor.Güvenlik güçleri bazı uygulama noktalarında denetimlerini sürdürürken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kentin çeşitli bölgelerinde altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Sahil Yolu Koronavirüs 

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