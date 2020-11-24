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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
TRABZON - Öğrenciler, Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları kliple kutladı

TRABZON - Öğrenciler, Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları kliple kutladı

- Öğrenciler tarafından hazırlanan klip Trabzon 'da öğrenciler, Öğretmenler Günü'nü hazırladıkları kliple kutladıTRABZON (AA) - Trabzon 'da yaşayan Afganistan uyruklu çocukların da aralarında bulunduğu bir grup öğrenci, "Öğretmenler Günü"nü hazırladıkları kliple kutladı.Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla klip hazırlandı.Klipte, 8'i kentte yaşayan Afganistan uyruklular olmak üzere 11 çocuk, sevgilerini dile getirdikleri öğretmenlerin gününü kutladı. Dernek Başkanı Muhammet Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenlere ayrı bir önem verdiğini belirtti.
Gül, "Atatürk, öğretmenlerin bir ülke için ne kadar önemli olduğunu 'Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır.' sözleriyle dile getirmiştir. Öğretmenlere düşen görevse her daim onun izinden yürümektir." ifadelerini kullandı. 24 Kasım'ın, çocuklar için çalışıp çabalayan fedakar öğretmenlerin kıymetinin bir kez daha düşünülüp anlaşılmasını sağlayan önemli bir gün olduğuna işaret eden Gül, "Yönetim Kurulu olarak Öğretmenler Günü münasebetiyle Trabzon 'da 4 ilkokul, 3 ortaokul ve 2 lise ve Ortahisar Halk Eğitim müdürlerini ziyaret ederek, öğretmenlere maske hediye ettik. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." dedi.

Muhabir Öğretmenler Öğretmen Fedakar Öğretmen Öğrenciler 

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