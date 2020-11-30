Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
TRABZON - Maske takmayanların yüzleri, yapay zeka ile koronavirüse dönüştü

TRABZON - Maske takmayanların yüzleri, yapay zeka ile koronavirüse dönüştü

- Trabzon 'daki otobüs durağına gelen vatandaşların ekrana bakması - Maske takmayanların yüzleri koronavirüs şeklini almasıTRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, maske takmanın önemine dikkat çekmek amacıyla otobüs duraklarına yerleştirdiği yapay zeka tabanlı dijital ekranlar sayesinde maskesi olmayan kişilerin yüzleri özel yazılımla koronavirüse dönüşüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki bazı otobüs duraklarına yerleştirdiği dijital ekranlar, durağa gelen yolcuların kamera ile görüntüsünü yansıtıyor.Maske takmayanların yüzlerini koronavirüse çeviren yapay zeka tabanlı ekranlar, uyarıda bulunuyor.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, durağa maskesiz olarak gelen ve dijital ekrana bakan kişilerin yüzlerindeki koronavirüs ifadesini görmelerinin ardından bir süre şaşkınlık yaşadıkları ve maske taktıkları görülüyor.

Koronavirüs Otobüs Durağı Kamera Yapay Zeka 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement