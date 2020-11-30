TRABZON - Maske takmayanların yüzleri, yapay zeka ile koronavirüse dönüştü
- Trabzon 'daki otobüs durağına gelen vatandaşların ekrana bakması - Maske takmayanların yüzleri koronavirüs şeklini almasıTRABZON (AA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesinin, maske takmanın önemine dikkat çekmek amacıyla otobüs duraklarına yerleştirdiği yapay zeka tabanlı dijital ekranlar sayesinde maskesi olmayan kişilerin yüzleri özel yazılımla koronavirüse dönüşüyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki bazı otobüs duraklarına yerleştirdiği dijital ekranlar, durağa gelen yolcuların kamera ile görüntüsünü yansıtıyor.Maske takmayanların yüzlerini koronavirüse çeviren yapay zeka tabanlı ekranlar, uyarıda bulunuyor.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, durağa maskesiz olarak gelen ve dijital ekrana bakan kişilerin yüzlerindeki koronavirüs ifadesini görmelerinin ardından bir süre şaşkınlık yaşadıkları ve maske taktıkları görülüyor.
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