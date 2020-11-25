TRABZON - Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
- Toplantı salonu - AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen'in konuşmasıKadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele GünüTRABZON (AA) - Trabzon , Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'de, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla AK Parti Kadın Kolları basın açıklaması yaptı.AK Parti Trabzon Kadın Kolları Başkanı Meryem Sürmen, parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında, tüm çabalara, çığlıklara ve kanunlara rağmen kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiği söyledi.
Kadına yönelik şiddetin sadece bir kişiye yönelmiş tehdit olmaktan çok uzak olduğunu, bu eylemin tüm toplumun huzuruna kast ettiğini belirten Sürmen, "Aileyi parçalıyor, geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor. Bize göre kadına şiddet, fikri ve vicdani yoksunluğu zorbalıkla kapatmaktır. Kadına şiddet en büyük acizlik ve cahilliktir. Şiddet uygulayanları en ağır şekilde cezalandırmak çok önemli olsa da esas önemli olan, şiddeti uygulanmadan önce engelleyebilmektir." ifadelerini kullandı.Sürmen, kadına yönelik şiddete karşı toplumun el birliği yapmasının şart olduğunu vurgulayarak, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz. Aynı duyarlılığa sahip toplumumuzun tüm bireylerini de şiddete karşı turuncu çizgilerini çekmeye davet ediyoruz." dedi.
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