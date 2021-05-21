Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
TRABZON - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

TRABZON - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

- Yeniden Refah Partisi Trabzon İl Kadın Kolları üyeleri - Grubun slogan atması - Grup adına Sümeyye Erbay'ın açıklama yapmasıTRABZON (AA) - İsrail'in Mescid - i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırıları, Trabzon ve Artvin'de protesto edildi.Yeniden Refah Partisi Trabzon Kadın Kolları üyeleri, cuma namazının ardından Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde bir araya geldi.Ellerinde Filistin ile Türk bayrakları bulunan kadınlar, sloganlar atarak İsrail'in saldırılarını kınadı.İl Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Erbay, grup adına yaptığı açıklamada, işgalci İsrail'in barbarlığına karşı artık konuşma değil, icraat günü olduğunu söyledi.

Erbay, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Türkiye'nin çağrısıyla acil olarak tekrar toplanması gerektiğini belirtti.
Kudüs'e yapılan saldırıların sonlandırılması amacıyla Filistin Devletinin talebi doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde barış gücü oluşturulması gerektiğini savunan Erbay, "İsrail işgali ve vahşetine dünya sessiz kalmıştır. İslam alemi olarak sadece boş laf yerine artık fiili olarak harekete geçilmesi gerekmektedir." dedi.
Grup, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın Filistin için yapılması gerekenleri anlatan basın açıklamasının da okunmasının ardından dağıldı.

Barış Gücü Cuma Namazı Basın Açıklaması Harekete Geç Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement