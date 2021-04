-- Detaylar



( TRABZON -ÖZEL) Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: "Servislere yatan hasta sayısında artış gözlemleniyor"- "Sosyal medyalarda son dönemlerde kişiler yemek paylaşımı, kutlama paylaşımı, doğum günü kutlamalarını paylaşımlarını yapıyorlar, mumlara da bir güzel üflüyorlar"- “65 yaş üstünde aşılama oranı çok yüksek bir seviyeye geldik, bu bizim için yüz güldürücü tablo”- “65 yaş üstü hastanede yatış oranlarımız oldukça azaldı” TRABZON



- Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, riskli iller arasındaki kentte servislerde yatan hasta sayısında artış gözlemlendiğini belirterek, yoğun bakım ve entübe olanların durumunun ise stabil olduğunu söyledi.



Türkiye’de Korona virüs vaka sayılarında artışa paralel Trabzon’da da vaka sayılarındaki artış sürerken, riskli iller arasındaki kentte hedef bir an önce mavi rengi yakalamak. Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Ramazan ayının başlayacak olması nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulunarak, özellikle toplu iftar yemeklerinden uzak durulması tavsiyesinde bulundu. Aşı oranı yükseldikçe buna bağlı olarak 65 yaş üstü hastanede yatış oranlarının azaldığına dikkat çeken Usta, aşı tercihi konusunda ise hem Sinovac hem de Biontech aşılarının mevcut olduğunu söyledi.



Karantina tedbirlerinin artık pandemi sürecinin olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Usta, “Vakalarla alakalı tespit ettiğimiz hareketlenmeler olduğunda ev, bina, mahalle, okul gibi yerlerde karantina tedbirleri alınabilmekte. İlimizde tabi ki bu anlamda var. Karantina tedbirleri almak durumunda olduğumuz yerler var. Bunları da gün içerisinde yapıldığı zamanlarda sosyal sayfalarda paylaşıyoruz. Bordo-maviden yola çıkarak öncelikle ilimize mavi yakışır dememiz gerekiyor. İnşallah mavi olan günleri de görmüş olacağız. Bu anlamda vatandaşımıza görevler düşüyor. Özellikle iftar sofrasında bir araya gelme dürtüsü içerisinde olabiliyor. Hepimiz bu dürtüdeyiz ama şu dönem o dönem değil maalesef. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir araya geldiğimizde de özellikle mesafeyi korumamız gerekiyor. Mümkün olduğunca havalandırması olan yerlerde bulunmamız gerekiyor. İftarında sahurunda ve aradaki süreçlerde maskeyi mesafeyi dikkatlice özenle kullanmamız gerekiyor. Sosyal medyalarda son dönemlerde kişiler yemek paylaşımı, kutlama paylaşımı, doğum günü kutlamalarını paylaşımlarını yapıyorlar. Mumlara da bir güzel üflüyorlar. Bunlar bu süreçte çok sıkıntılı tablolar. Bir araya gelindiği süreçlerde insanların mesafeye özellikle riayet etmesi ve maskeyi de mümkün olduğunca kullanması çok çok önemli” dedi.

"Servislere yatan hasta sayısında bugün itibariyle artış gözlemleniyor"Vaka sayıları arttıkça filyasyon ekipleri sayısı da artığını ifade eden Usta, "Biz sayılarla alakalı bakıyoruz. Ramazan’a özel filyasyonda almamız gereken tedbir yok. Ancak sayılar artıkça filyasyon ekipleri de artıyor. Dolayısıyla var olan ekiplerin de iş yükü artıyor. Bu anlamda hem Ramazan’ın yüzü hürmetine filyasyon ekiplerinin de iş yükünü artırmama adına vatandaşların ayrıca bir çaba sarf etmesini istirham ediyorum” diye konuştu.

Bugün itibariyle servislerde yatan hasta sayında artış gözlemlendiğine dikkat çeken Usta, “İlimizde özellikle servislere yatan hasta sayısında bugün itibariyle artış gözlemleniyor. Yoğun bakım ve entübe olanlarda stabil durumda. Yani bir seviyede durağanlık var. Ancak bu artmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim gücümüzü aşan bir tablo şükürler olsun şu an için yok” şeklinde konuştu.

"Aşı oranı arttıkça yatış oranı azalıyor"Aşı konusunda 65 yaş üstü aşılamada yüksek bir seviyeye gelindiğini ifade eden Usta, “Gerçekten 65 yaş üstünde aşılama oranı çok yüksek bir seviyeye geldik. Bu bizim için yüz güldürücü tablo. Buna bağlı olarak da 65 yaş üstü hastanede yatış oranlarımız oldukça azaldı. Yoğun bakıma girenler entübe olanlar 65 yaş üstü için olanlar oldukça azaldı. Gönül istiyor ki diğer yaş gruplarında diğer meslek gruplarında aşı çıkanların bir an önce aşılanması ve dolayısıyla hasta olunsa bile hastane süreçlerinin aza doğru azalmasını sağlamamız. Bu anlamda da aşı sırası gelen herkesin bir an önce aşısını yaptırmasını bekliyoruz. İlimizde hem Sinovac hem de Biontech aşıları mevcut. Yeterince de sayımız var. Biontech ile alakalı tek yerde vardı bir kısım vatandaşlar erişimde zorluk çektiklerini söylüyorlardı. Şimdi Fatih Devlet Hastanesi’ni de ekledik hem Fatih’te hem Kaşüstü Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Biontech aşılarını çok kolayca yaptırabileceklerdir” ifadelerini kullandı.



