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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
TRABZON - Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

TRABZON - Evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

- Çarşıbaşı ilçesinde ev yangını - Olay yerinden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması - Cenazelerin ambulansa taşınması Trabzon 'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybettiTRABZON (AA) - Trabzon 'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde yaşayan Emin Yılmaz (93) ve eşi Havva Yılmaz'ın (90) evlerinde, akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.Yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.Sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmada, çiftin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.Çiftin cenazesi, olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift 

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