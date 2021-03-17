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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon Emniyeti'nden 'Andımız var' açıklaması

Trabzon Emniyeti'nden 'Andımız var' açıklaması

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( TRABZON ) Trabzon Emniyeti'nden "Andımız var" açıklaması TRABZON

Sosyal Medya Salar Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Yazılı Açıklama 


- Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Narkotik Operasyonu'nun sosyal medyada "Andımız var" yazısı ile paylaşılması ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada "Narkotik Operasyonu sonrası ele geçirilen malzemelerin gösterildiği sırada yazılan 'Andımız' yazısı, bazı basın yayın organlarında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun aldığı karar ile ilişkilendirilerek kamuoyunda farklı bir algıya yol açmıştır. Söz konusu farklı algılamayla ilgili olarak Müdürlüğümüzce il merkezinde gençleri ve çocukları tehlikeye atan uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Uyuşturucu ile Mücadelede 'Andımız Var' adıyla günler öncesinden operasyon planlanmıştır. Söz konusu operasyon 16.03.2021 tarihinde il merkezinde 5 ayrı adreste eş zamanlı gerçekleşmiş ve 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Operasyonda muhtelif miktarda da uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyon sonrası kamuoyuna ele geçirilen malzemelerin sergilendiği sırada daha önce planlanan 'Andımız Var' Operasyonu kapsamında yazılan 'Andımız' yazısının Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla zaman olarak örtüşmesi tamamen tesadüftür. Kamuoyunun böyle bir karardan haberdar olduğu bir zaman diliminde, kararla hiç ilişkisi olmayan 'Andımız Var' operasyonun Danıştay kararı ile ilişkilendirilmesi ve farklı anlamlar yüklenmesi doğru değildir. Trabzon Emniyet Müdürlüğü milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için hukukun üstünlüğüne inanarak, yasaların bize yüklediği sorumluluk çevresinde, görevini yerine getirmeye devam etmektedir" denildi. (OK-ÖS-Y)
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