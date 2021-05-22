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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TRABZON - Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

TRABZON - Devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

- Sürücünün sıkıştığı yerden çıkartılması - Sedyeye alınan sürücüyü sağlık ekiplerin müdahalesi - Yaralının ambulansa taşınması Trabzon 'da devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldıTRABZON (AA) - Trabzon 'un Tonya ilçesinde devrilen beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de S.K'nin kullandığı beton mikseri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Araçta sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediyesinin Tonya ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı.Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan S.K, sevk edildiği Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İlk Müdahale Beton Mikseri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

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