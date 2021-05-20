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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Trabzon’da trafik kazası: 4 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 4 yaralı

kazadan görüntü

Trafik Kazası Bild Trol 

-araçların görüntüsü
-ambulanstaki yaralılar
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Ortahisar ilçesi Yeni Devlet Sahil Yolu Toptancı Meyve ve Sebze Hali arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçesinden Yomra ilçesi istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 61 BT 102 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan 28 AK 029 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan 28 AK 029 plakalı otomobil park halinde bulunan LPG yüklü kamyona çarptı. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan 2’si Fatih Devlet Hastanesi 2’si de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Öte yandan kazanın ardından trafik bir süre aksarken kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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