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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Trabzon’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Trabzon’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

-Kaza sonrası cep telefonu görüntüleri

( TRABZON ) - TRABZON

Trafik Kazası Belediye Otobüsü Cep Telefonu Trol 


- Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında karı-koca olan 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ercan Uçar yönetimindeki 34 DDZ 671 plakalı jip, Rize'den Trabzon istikametinde ilerlerken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonrası yolun sağ şeridinde bulunan H.Ç.’ye ait 34 ZV 2086 plakalı araca arkadan çarparak kontrolünü kaybetti. Çarpmanın etkisiyle savrulan jip, Pelitli Mahallesi Havalimanı durağında bekleyen B.Y. idaresindeki 61 TU 104 plakalı belediye otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın ardından ağır yaralanan 23 yaşındaki Ercan ve 20 yaşındaki Ayşenur Uçar çifti bulundukları araçtan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu çıkarılarak olay yerine gelen ambulanslarla KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç çift hayatlarını kaybetti. Kazada belediye otobüsünde bulunan yolculardan F.N.Y (25)., Ö.A. (37), G.Z.E. (32) ve C.T. (19) hafif şekilde yaralanırken, kazayla ilgili, Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. (FY-ÖS-Y)
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