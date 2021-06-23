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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Trafik kazası olay yerinden görüntü

Minibüs Şoförü Hastane Trafik Kazası Öğretmen Altın 

-Araçların kaldırılması
-Detaylar

( TRABZON ) -- Şalpazarı Çok Programlı Lisesi öğretmeni Mahmut Tok trafik kazasında hayatını kaybetti TRABZON

- Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü istikametinden Şalpazarı istikametine gitmekte olan Mahmut Tok yönetimindeki 61 FL 449 plakalı otomobil, Şalpazarı-Beşikdüzü Karayolu 3. kilometresinde karşı yönden gelen sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 BE 7434 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada 2 çocuk babası Şalpazarı Çok Programlı Lisesi öğretmeni Mahmut Tok ağır yaralanırken, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğretmen burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumu hafif olan minibüs şoförü de aynı hastanede tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. (MU-ÖS-Y)
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