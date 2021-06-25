Trabzon’da terastan düşen küçük kız hayatını kaybetti

-Düştüğü yerden görüntü

-Terastan görüntü



( TRABZON ) TRABZON



- Trabzon'da 6 katlı bir binanın terasından dengesini kaybederek düşen 9 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Beşirli Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın teras katında bulunan ve görme engelli olduğu da öğrenilen 9 yaşındaki N.D., dengesini kaybedince beton zemine düştü. Küçük kız çocuğunun düştüğünü gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerini aramasının ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Karadeniz Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan N.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

