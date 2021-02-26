Trabzon’da ‘Kasket’ operasyonu

-Şüpheli şahısların evlerine girilmesi

-Evde arama yapılması

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden görüntü

-Dedektör köpeğin arama yapması

-Şüpheli şahısların araca bindirilmesi

-Detaylar



( TRABZON )- Trabzon'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı TRABZON



- Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Kasket’ adı verilen ve 16 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçaabat ilçesinde uzun süreli bir çalışma yapıldı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 14 şüpheli şahsı izlemeye alan polis ekipleri, 26 ayrı olayda ara delillendirmeler yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan bu ara yakalamalar sırasında toplamda 142 adet lyrıca hap, 275 gram bonzai, 123 adet ecstasy hap, 850 gram kubar esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 12 adet fişek, 1 adet 174 gram gelen kaşar peynir içerisine enjekte edilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma dosyası kapsamında bu sabah saatlerinde KOM, TEM, Siber, Asayiş, Çevik, Fotofilm ve Özel Harekat Şubelerinin katılımından oluşan toplam 61 personel ile İstanbul ve İzmit illeri dahil olmak üzere operasyon düzenlendi.

14 şüpheli şahsa ait 16 farklı adrese eş zamanlı “Kasket” adı verilen operasyon düzenlenirken, yapılan operasyonda 34 gram hint kenevir tohumu, 250 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 2 parça halinde 1,30 gram metamfetamin maddesi, 27 adet tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda 12 şüpheli şahıs belirlenen adreslerinde yakalandı.



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