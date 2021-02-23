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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Trabzon’da çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Trabzon’da çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Yangın mahalinden görüntü

Jandarma Yaşlı Çift 

-Vali İsmail Ustaoğlu ile röp
-itfaiye araçları
-Detaylar

( TRABZON ) - TRABZON

- Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesi Fenerköy Mahallesinde bir evde yangın çıktı. Yangında yaşlı çift yanarak hayatlarını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Fenerköy mahallesinde bir evden dumanların geldiğini fark eden komşuları önce itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay mahalline gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat, Vakfıkebir ve Çarşıbaşı İtfaiyesi ekiplerinin müdahaleleri ile yangın söndürüldü. Yangında evde bulunan Emin Yılmaz (90) ile eşi Havva Yılmaz (89) hayatını kaybederken, yaşlı çiftin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin ilk incelemesinde yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının yaşandığı yere gelerek yetkililerden bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu “Çarşıbaşı ilçemiz Fenerköy mahallesinde hepimizi derinden üzen bir yangın meydana geldi. Yangında yaşlı karı koca çifti maalesef kaybettik. Yanmaya bağlı evin çökmesi gibi bir şey söz konusu değil ama muhtemelen ağırlıklı olarak dumandan zehirlenmeden kaynaklanan bir durum olduğu bilgisi var. İlk izlenimiz bu” ifadelerini kullandı. (GÖK-ÖS-Y)
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