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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon'da çıkan yangında itfaiye ekipleri 3 çocuk ve 2 kadını son anda kurtardı

Trabzon'da çıkan yangında itfaiye ekipleri 3 çocuk ve 2 kadını son anda kurtardı

İtfaiye araçlarının görüntüsü

Hastane Nadan Alzheimer Hastası Alzheimer Yangına Müdahale 

-Merdivenlerdeki kadınların görüntüsü
-Çocukların görüntüsü
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangında evdeki 3 çocuk ve biri alzheimer hastası 2 kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi, Emek Sokak’ta 5 katlı binanın zemin kattaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve emniyet ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine yangına müdahale eden Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Akçaabat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri üst katta dumanda mahsur kalan S.A., S,A. ve M.A ile M.U. isimli kadın ile yangında yaralanan Alzheimer hastası A.A.'yı binadan çıkartarak kurtardı. A.A. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.
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