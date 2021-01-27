Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Trabzon'da çıkan örtü yangınları başladı, evler boşaltıldı

Trabzon'da çıkan örtü yangınları başladı, evler boşaltıldı

Yangından detay

Bild Gesi Şiddetli Rüzgar Yangına Müdahale 

-Röportaj

( TRABZON -EK) TRABZON

- Trabzon'un Of ilçesine bağlı Yazlık ve Taşhanpazarı mahallelerinde bugün akşam saatlerinde 2 ayrı örtü yangını çıktı.Alınan bilgiye göre, ilçenin Yazlık Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ulaşan Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Of Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederken, bölgenin sarp arazi yapısı ve şiddetli rüzgar yangın söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.Öte yandan yine bölgeye yakın Taşanpazarı mahallesinde de örtü yangını çıkarken, yangın bölgesine yakın evlerin tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.
(OK-ÖS-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement