Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Trabzon'da çatı yangını korkuttu

Trabzon'da çatı yangını korkuttu

Alevler içindeki çatı

Çatı Katı Uttu Çatı Yangını Elektrik Kontağı Yangına Müdahale 

-itfaiye ekipleri
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir apartmanın çatı katında bugün akşam saatlerinde çıkan yangın korkuttu. Alınan bilgiye göre, ilçenin Yenimahalle semtinde Sayıl Apartmanı'nın çatı katında alevleri gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Güvenlik gerekçesiyle apartman boşaltılırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında maddi hasar meydana gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı