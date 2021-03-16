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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Trabzon’da “Andımız var” Operasyonu

Trabzon’da “Andımız var” Operasyonu

Polis ekiplerinin emniyetten çıkışı

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin Kurusıkı Tabanca Polis Ekipleri 

-Operasyondan görüntüler
-Polis ekiplerinin evlerde arama yapması
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden fotoğraf
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon’da polis ekipleri tarafından yapılan “Andımız var” operasyonunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
“Andımız var” adıyla düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 708.23 gram bonzai, 9 adet uyuşturucu hap, 10 gram metamfetamin ve 20 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 1’i ruhsatsız 2 adet kurusıkı tabancanın ele geçirildiği operasyonda B.K., H.Ö., Ç.M.ve T.B.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerinin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenilirken, Trabzon Emniyet Müdürlüğü operasyon görüntülerini “Uyuşturucu illeti Trabzon’umuzun sokaklarında gezmeyecek” ifadeleriyle paylaştı.
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