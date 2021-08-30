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Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü töreni
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü töreni

Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü töreni

Törenden görüntü

Çatışma Folklor Silahlı Çatışma Terör Örgütü Şehit Cenazesi 

-Yapılan konuşmalar ve şiirlerin okunması
-Karate ve folklor ekibinin selamlama yapması
-geçit töreni
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü Trabzon’da törenle kutlandı. Kutlamalar kapsamında folklor ve karate gösterisi şehit cenazesi dolayısıyla yapılmadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Trabzon Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Trabzon Garnizon Komutan vekili Personel Albay Erdem Canbolat, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Kutlamalar kapsamında yapılması planlanan folklor ve karate gösterisi, Kuzey Irak'ta 10 Ağustos 2021'de bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada yaralanan ve GATA'da tedavi alınan Trabzonlu Uzman Çavuş İsmail Şebelek’in şehit olması nedeniyle yapılmadı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okunurken daha sonra folklor ve karate ekibi alandaki yerini alarak gösteri yapmadan selamlama yaparak ayrıldı. Öte yandan, şehidin cenazesinin bugün uçakla Ankara’dan Trabzon’a getirilmesinin ardından yarın memleketi Arsin ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. (BK-
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