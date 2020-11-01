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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Trabzon'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

Trabzon'da 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

güvenlik kamera görüntüleri

İlk Müdahale Trafik Kazası Kamera 

-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Trabzon Araklı Karadere yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına an mı an yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Araklı'dan Çankaya yönüne gitmekte olan 61 HB 213 plakalı araç Araklı Kaşıkçı hes Santrali yakınlarında seyir halinde iken nedeni belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol kenarına vurarak takla attı. Kazada 3 kişi yaralanırken, 112 ekiplerini ilk müdahalesinin ardından yaralılar Araklı Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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