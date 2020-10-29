Trabzon’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni

-vali ustaoğlu'nun konuşması

-ödüllerin verilmesi

-detaylar



( TRABZON ) TRABZON



- Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Trabzon’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı Trabzon'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Trabzon Valiliği önünde düzenlenen kutlamalara Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Garnizon Komutan vekili personel Albay Erdem Canpolat, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Tuncel, Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, daire amirleri, öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, “Her türlü badireye rağmen, milletinden aldığı güçle, azim ve kararlılıkla kutlu yolculuğunu sürdüren, bir yandan da gelişerek büyüyen Cumhuriyet’imiz, ne mutlu bizlere ki; artık Dünya’nın sayılı devletlerinden biri haline gelmiştir. Bir devrin hasta adamı, şimdilerde; bölgesindeki istikrar için inisiyatif kullanabilen dik duruşuyla, barışın güvencesi pozisyonu ve demokrasiye bağlı yapısıyla, ekonomide, siyasette, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda attığı Türkiye Cumhuriyeti imzasıyla, ne kadar diri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. Gelişmekte olan devletlere, kurtuluş mücadelesi ve sonrasında kat ettiği yolculukla rol model olan Cumhuriyetimizle, geldiği nokta itibarıyla ne kadar gurur duysak azdır. Bu topraklarda ziyadesiyle hissettiğimiz; millî-manevi değerlerimize, birlik-beraberliğimize, ata mirası gelenek-göreneklerimize ve bizlere özgü tüm güzel hasletlere dört elle sarılıp sahip çıktığımız sürece, Allah’ın izniyle bu devlet ebediyete kadar var olacaktır” dedi.

Tören, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.



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