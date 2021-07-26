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TRABZON - Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TRABZON - Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı

TRABZON - Cami hoparlörlerinden sel ve heyelan uyarısı

- Cami hoparlöründen sel ve heyelan uyarısı anonsu yapılmasıTRABZON (AA) - Trabzon 'da cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlar sel ve heyelanlara karşı uyarıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz Bölgesi'nde yağışların bu gece ve yarın etkili olacağı açıklanmasının ardından Trabzon 'da 18 ilçedeki camilerden anons yapıldı.Ortahisar ilçesinde merkezi sistem aracılığıyla yapılan uyarı, tüm cami hoparlörlerinden yatsı namazı öncesi vatandaşlara duyuruldu.Uyarıda, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine meteorolojiden yapılan uyarıya göre, yarın sabahtan itibaren bölgemizde afet riski yüksek, aşırı yağış beklenmektedir. Bu sebeple can ve mal kaybı olmaması için bütün vatandaşlarımızın özellikle dere yataklarına yakın, tehlike arz eden yerlerde bulunmaması, heyelan tehlikesi olan yerlerde hiçbir şekilde kalınmaması, yağış bitene kadar güvenli yerlerde kalınması yönünde gereken tedbiri hep birlikte alalım, hiç kimsenin canı yanmasın. Bu konuda duyarlı olalım hiç kimse üzülmesin." denildi.

Meteoroloji Aşı Gesi Aşırı Yağış Merkezi Sistem 

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