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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
TRABLUS - Ülkenin tamamına tarafsız yayın yapmayı hedefleyen medya platformu “Fawasel” tanıtıldı

TRABLUS - Ülkenin tamamına tarafsız yayın yapmayı hedefleyen medya platformu “Fawasel” tanıtıldı

- Medya platformu “Fawasel” tanıtıldığı etkinlik - Mahmud el - Fahri ve Cuma Firivan'ın açıklaması Libya ’da ülkenin tamamına tarafsız yayın yapmayı hedefleyen medya platformu “Fawasel” tanıtıldıTRABLUS (AA) - Libya ’nın başkenti Trablus’ta ülkede medya alanındaki ihtiyacı gidermeyi hedefleyen yeni platform kamuoyuna tanıtıldı.Başkent Trablus’taki Corinthia Hotel’de gerçekleştirilen tanıtımda internet haber sitesi olarak deneme sürecini tamamlayan Fawasel Meyda Platformu’nun radyo ve televizyon yayınına da başlayacağı kaydedildi.AA muhabirine konuşan Platform Müdürü Mahmud el - Fahri herhangi bir tarafı desteklemeyen, insanları barış ve istikrara çağıran yapıcı, birleştirici ve "tarafsız bir medya platformu olmayı amaçladıklarını" söyledi.

Libya ’da yayınlarına kolaylıkla ulaşılabilecek bir radyo ve televizyon kanalı da açarak platformu daha da güçlendireceklerini ifade eden Fahri, “Kabiliyetli gençlerin faal bir şekilde görev yapacağı platformun Libya ’nın tamamına en kaliteli şekilde erişmesini ve bu alandaki boşluğu doldurmasını hedefliyoruz.” dedi.
- Yeterli içerikteki haberleri en hızlı şekilde okuyucuya ulaştırma amacıPlatformun haber portalının yayın yönetmeni Cuma Firivan de haber sitesi olarak 2021 yılının başından itibaren yayınlara başladıklarını bugün ise siteyi ülke genelinde duyurmak niyetiyle böyle bir açılış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sosyal medyada haberlerin çok kısa yayınlandığına dikkati çeken Firivan, haberlerin tamamının yazılmasının ise zaman aldığını hatırlattı.Firivan, “Bu nedenle sosyal medya ve normal internet sitelerinin ortasında bir yerde konumlanarak, yeterli içeriğe ulaşan haberleri mümkün olan en hızlı bir şekilde okuyucuya ulaştıracağız.” dedi.
Tanıtım programına Libya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Muhammed Kablavi, yabancı basın mensuplarının bağlı bulunduğu Dış Basın Ofisi Müdürü Abdulfettah Muhenne gibi Libya lı yetkililerin yanı sıra, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe de katıldı.
Libya hükümetine bağlı düşünce kuruluşu Kamu Politikası Destek Ofisi yöneticilerinin yoğun katılım gösterdiği belirtilen Fewasel Medya Platformu’nun açılışında yerli ve yabancı diğer davetliler de yer aldı.

Sosyal Medya Televizyon Başkent Hükümet Basın Mensupları 

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