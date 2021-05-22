TRABLUS - Tunus Başbakanı Meşişi, Libya'da

: - Tunus Başbakanı Hişam el - Meşişi'nin aracının gelişi - Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin Meşişi'yi karşılaması - Resmi tören düzenlenmesiTRABLUS (AA) - Tunus Başbakanı Hişam el - Meşişi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya 'nın başkenti Trablus'ta, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe tarafından resmi törenle karşılandı.
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