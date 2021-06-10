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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TRABLUS - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Libya'da

TRABLUS - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Libya'da

- Libya Dışişleri Bakanı Necla el - Menguş'un basın toplantısında konuşması - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly'in konuşmasıTRABLUS - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya 'nın başkenti Trablus'ta, Libya Dışişleri Bakanı Necla el - Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Basın Toplantısı Toplantı Başkent 

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