TRABLUS - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Libya'da
- Libya Dışişleri Bakanı Necla el - Menguş'un basın toplantısında konuşması - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly'in konuşmasıTRABLUS - İngiltere'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Libya 'nın başkenti Trablus'ta, Libya Dışişleri Bakanı Necla el - Menguş ile ortak basın toplantısı düzenledi.
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