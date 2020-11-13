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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Toz şeker hırsızı kameralara yakalandı

Toz şeker hırsızı kameralara yakalandı

Hırsızlık anına ait güvenlik kamera görüntüsü

Akalan Kamera Şeker Hırsızı Harekete Geç Hırsız 

-Zanlının adliyeye sevki fotoğraf

( GAZİANTEP )- Önce polise sonra kameralara yakalandı GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir işyerinden motosiklet ve toz şeker çalan ve güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, polis operasyonu ile gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zeytinlik Mahallesinde bulunan bir işyerinden yapılan hırsızlık sonrası harekete geçti. Güvenlik kamera görüntüleri inceleyen ekipler, bir şahsın iş yerinden 50 Kilogram toz şeker ve 1 adet motosiklet çalmasını görmesi üzerine çalışmalara başladı.
Güvenlik kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. (AD-SD-
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