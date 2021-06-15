Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Tosya'da ev yangını büyümeden söndürüldü

Tosya'da ev yangını büyümeden söndürüldü

-Yangın yeri genel görüntü

Jandarma Ev Yangını Güvenlik Önlemi Trol 

--Yangın yeri detay görüntü

( KASTAMONU ) - KASTAMONU

- Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evde çıkan yangın köylülerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Ortalıca Köyü’nde Ahmet Tepe’ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören köy sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede itfaiye ekipleri köye intikal ederken köy halkı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın söndürülmesinin ardından evin çatısında meydana gelen hasarı onarmak için el birliği yapan köylüler evin çatısına çıkarak yangında zarar gören çatıyı onardı. Yangının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. (MÜ-AY
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement