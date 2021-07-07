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‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Maltepe Cezaevi'ne sevk edildi
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Maltepe Cezaevi'ne sevk edildi

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, Maltepe Cezaevi'ne sevk edildi

Mehmet aydının adliyeden çıkarılışı

Tutuklama Kararı Kooperatif Dolandırıcılık Avcılık Polis Ekipleri 

-Cezaevi'ne götürülüşü

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

- Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, çıkarıldığı Anadolu Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasının ardından Maltepe Cezaevi'ne sevk edildi. Binlerce kişiyi ‘Çiftlik Bank’ isimli sistemle dolandıran ve Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirilmişti. Savcılıktaki işlemi tamamlanan Aydın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verilen Aydın, polis ekipleri eşliğinde Maltepe Cezaevi'ne sevk edildi.
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