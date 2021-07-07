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‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a tutuklama talebi
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a tutuklama talebi

‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a tutuklama talebi

mehmet aydının adliyede polis eşliğinde yürümesi

( İSTANBUL -TEMİZ GÖRÜNTÜ) İSTANBUL

Mehmet Aydın Tutuklama Talebi Mehmet Ay Mehmet Aydın Avcılık 


- Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Binlerce kişiyi ‘Çiftlik Bank’ isimli sistemle dolandıran ve Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.
Savcılıktaki ifade işlemleri 4 saat süren Aydın, tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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