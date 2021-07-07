‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın’a tutuklama talebi

- Çiftlik Bank’ın kurucusu ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Binlerce kişiyi ‘Çiftlik Bank’ isimli sistemle dolandıran ve Brezilya’da teslim olan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Savcılıktaki ifade işlemleri 4 saat süren Aydın, tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
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