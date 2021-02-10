Tostçuda alacak verecek kavgası: 1 ölü



- Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis karakolunun yaklaşık 50 metre uzağında bulunan bir tostçuda alacak verecek kavgası nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü. İddiaya göre göre Gaziantep'in Nizip arasında yolcu taşımacılığı yapan Mustafa T., Fatih Sultan Mahallesi Karkamış Caddesi üzerinde bulunan tost dükkanına gelerek işletmecinin kardeşi Celal Kaplan(39) ile tartışmaya başladı.

Alacak verecek meselesi yüzünden başlayan kavganın büyümesi üzerine ise Mustafa T, belinden çıkardığı tabancayla Celal Kaplan'a ateş etti. Celal Kaplan kanlar içerisinde yere yığılırken Mustafa T., ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın ardından ise bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalede Celal Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, olay yerinde ise polis güvenlik çemberi oluşturdu. Polis karakoluna yaklaşık 50 metre uzaklıktaki olay yerinde incelemelerini sürdüren polis, olay yerinden kaçan Mustafa T'yi bulmaya çalışırken, saadet zinciri nedeniyle kavganın çıktığı yönündeki iddiaları da araştırıyor. (HG-SD-



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