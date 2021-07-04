Tortum Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

-Gelin ve damattan detay

-Ziyaretçilerden detay



( ERZURUM ) ERZURUM



- Dünyanın en büyük ikinci şelalesi olan Tortum Şelalesi görsel şölen sunuyor. Gelin ve damatların fotoğraf için uğrak yeri olan Tortum Şelalesi yenilenen haliyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Erzurum Valiliği ve Erzurum Büyükşehir Belediyesince bölgede yapılan peyzaj çalışmalarının ardından Tortum Şelalesi görenleri hayran bırakıyor. Kısıtlama kararlarının kaldırılmasıyla birlikte Tortum Şelalesi'nin yeniden yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle karşılaştığı belirtiliyor.

