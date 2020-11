Tortum Şelalesi modern tesislerine kavuştu

- Türkiye’nin en büyük ve en görkemli şelalelerinden birisi olarak gösterilen Erzurum’daki Tortum Şelalesi yapılan çevre düzenlemesi ve yeni tesisleri hizmete açıldı. Tortum Şelalesi tesislerinin açılışında konuşma yapan Tesis sahiplerinden Rıza Ata, “Şelalemize değer katan Başta sayın Valimize Büyükşehir Belediye Başkanımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ise “Sayın Valimiz ve saygıdeğer protokol üyelerini ilçemizde ağırlamaktan onur duyarım ilçemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yapılan bu güzel tesisten herkesi selamlıyorum hayırlı uğurlu olsun. Erzurum Kış şehri kar denilince eskilerimiz çileyi akla getirirdi Allah buraya 8 ay boyunca kış vermiş burada başka bir şey olmaz derlerdi. Oysaki Allah binlerce güzellikler vermiş” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş de konuşmasında “Bütün Erzurum olarak hiçbir şey bahane etmeden valiliğimiz büyükşehir belediyemiz ilçe belediyelerimiz hizmet üretmeye devam ediyoruz. Hem pandemiyle mücadele ediyoruz hem de pandemiyle yaşamayı öğreniyoruz. Hem de bunu bahane etmeden hizmet üretiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve önderliğinde Erzurum’a geleli iki yıl oldu ilk geldiğim yer Tortum Şelalesi idi geldiğimde atıl yıkık dökük bir şelale vardı hemen girişimde bulunarak güzel bir tesise kavuşturduk.” dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Tortum Şelalesinin çevresinde ki eski tesisleri kaldırarak daha modern bir tesis kurduklarını ifade ederek, “Tortum Şelalesi Erzurum’un en turistik ve doğal güzellikleri açısından bilinen yerlerinden birisi. Burada kötü bir tesis vardı. Tesislerin hepsini yıktırdık. Ardından burada bir proje yaparak yeni tesislere kavuşturduk. Bu güzel alanda birinci sınıf restoran, birinci sınıf kafeler olsun yaptık buraya gelen turistler modern tesislerde çok daha güzel vakit geçirecekler” dedi.

Tortum Şelalesinin yeni yapılan tesislerinin açılışına Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Jandarma Komutanı Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir, Milli Eğitim İl Müdürü Salih Kaygusuz, Tarım İl Müdürü Osman Akar, Afat İl Müdürü Selahattin Karslı, Erzurum Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Laloğlu, Oltu Belediye Başkanı ve meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(DMA-AT)



