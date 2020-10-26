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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu

Tortum Şelalesi Erzurum'un gözdesi oldu

şelaleden görüntüler

Yabancı Turist Yerli Turist Ziyaretçiler Engelli Vatandaş Birinci Sınıf 

-vatandaşların görüntüsü
-röp.

( ERZURUM ) -- Yeniden düzenlenen Şelale hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı ERZURUM

- Kış Turizminin önemli merkezlerinden Erzurum’da yaz aylarında da turist ağırlayabilmek için Erzurum Valiliği, Büyükşehir ve Uzundere Belediyesi tarafından Tortum Şelalesi’nde yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlanırken şelale ziyaretçi akınına uğramaya başladı.
Tortum Şelalesinin çevresinde yapılan çalışmalarla Şelaleyi rahatça gezen ziyaretçiler Erzurum Valisi Okay Memiş ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen’e teşekkür ettiler. Proje kapsamında, şelalenin merdivenleri yenilendi, led aydınlatmaların yanı sıra birinci sınıf kafeterya ve restoranlar ile engelli vatandaşların şelaleyi görebileceği alanlar yapılması yerli turistlerin beğenisini kazandı. Uzundere İlçesine gelen yerli ve yabancı turistler önce Cam seyir terasında heyecanlarını atarken daha sonra Şelalenin eşsiz güzelliğinin tadını çıkarıyorlar. Şelalenin eski halini hatırlayan vatandaşlar bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ettiler. (DMA-AT)
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