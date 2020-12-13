Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Torpido ve vites altına gizlenen uyuşturucuları ‘Şila’ buldu

Torpido ve vites altına gizlenen uyuşturucuları ‘Şila’ buldu

narkotik köpeği Şila'nın vites topuzunda bulduğu uyuşturuculardan detay

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Ruhsatsız Silah Metamfetamin 

-Şila'nın torpido gözünde bulduğu uyuşturucu ve ruhsatsız silahtan detay
-ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğrafları

( ÇANAKKALE )- Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama ÇANAKKALE

- Çanakkale ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5’i Afgan 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hassas burunlu narkotik köpeği ‘Şila’ operasyonlara önemli katkılar sağladı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; il merkezi, Gelibolu ve Biga ilçelerinde yaptığı operasyonlar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 5’i Afgan, 6’sı Türk vatandaşı olmak üzere 11 şüpheliyi gözaltına aldı.Gelibolu ilçesindeki uygulama noktasında görevlendirilen hassas burunlu narkotik köpeği ‘Şila’, arabanın vites topuzu ve torpido bölümünde gizlenen uyuşturucu maddeleri hemen buldu.Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda; 250 gram metamfetamin, 100 adet ecstasy hap, 50 gram plaka halinde toz esrar, 20 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 4 adet mermi ve 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; A.A., Y.T., H.H., K.Ç., E.B., A.G., R.S., K.S., Y.K., C.A. ve H.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement