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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Toroslar beyaz gelinliğini giydi

Toroslar beyaz gelinliğini giydi

drone görüntüsü

Su Sıkıntısı Gündüz Güneş Kar Manzaraları Güneşli Hava Kar Yağışı 

-Yağan kar
-Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek ile röp.
-Yağan karla beyaza kaplanan dağlar
-İsmail Göksu ile röp.
-Parkta kar topu oynayan çocuklar

( KARAMAN -DRONE)- Taşeli havzasına bu yıl geç de olsa yağan kar vatandaşların yüzünü güldürdü KARAMAN

- Orta Torosların Taşeli havzasında yer alan Karaman’ın Ermenek ve Başyayla ilçelerinde geç yağan kar, az da olsa yüzleri güldürdü. Her yıl Aralık ayı ortasında yağmaya başlayan kar, bu yıl bölgeye bir ay gecikmeli olarak yağdı. Karın geç yağması Göksu nehri üzerinde bulunan Ermenek baraj gölünde su seviyesinin düşmesine neden oldu. Karın yağması ile birlikte özellikle çiftçilerin kuraklık korkusu gitti.“Kar yağışı devam ederse susuzluk sorunu yaşamayız”Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek, kar ile üç yıldır Başyayla’da kuraklık, susuzluk yaşanmadığını belirterek, “Bunun bereketini rahmetini gördük. İnşallah tekrar kar yağışı devam ederse yazın su sıkıntısı çekmeyeceğiz. Göllerimizdeki su oranı inşallah düşmez, bir sıkıntı yaşamayız” dedi.
“Ermenek’te akşam kar, gündüz güneşli hava var”Ermenek ilçesinde de geç gelen kar sevinçle karşılandı. Karın tadını doyasıya çıkaran çocuklar kartopu oynadı, kaydı. Akşam kar, sabah güneşli hava var diyen İsmail Göksu, “İlçemize beklenen kar sonunda bir şekilde az da olsa yağdı. Mevsimlerin geç gelmesi aklımızı bulandırsa da karın yağması çok iyi oldu. Kar yağması kuraklığın da bir şekilde az da olsa önüne geçecek. Akşam az da olsa yağdı kar ama şu anda günlük güneşlik bir havadayız. Buna da şükür” dedi.
Baraj gölünü çevreleyen Toros dağları ve ilçe merkezinin kar manzaraları havadan yapılan çekimlerde kartpostallık görüntü oluşturdu.
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