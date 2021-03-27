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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Toros Dağlarında papatya zamanı

Toros Dağlarında papatya zamanı

Papatya üzerindeki yeşil çekirge

Amatör Doğa Fotoğrafçısı Yağmurdan Sonra Irak Trol 

-Papatya üzerinde arı
-Papatya genel ve detay
-Elde tutulan birkaç tane papatya
-Fotoğraf çeken Celal Çay
-Celal Çay ile röp.
-Çayırda fotoğraf çekenler

( MERSİN )- Ekilmişçesine açan papatyalar, görenleri kendine hayran bırakıyor MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde Toros Dağlarının eteklerinde açan baharın zarif çiçeği papatyalar amatör fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor. Kayalık bölgeler arasında kalan düzlüklerde açan papatyaların bu yıl adeta ekilmişçesine yayıldığı görüldü.
Yeşil çayırlar arasındaki beyaz papatyalar cazibesiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Bölgede aracılık yapan aynı zamanda amatör doğa fotoğrafçısı Celal Çay, kovanlarına bakım yaptıktan sonra çayırda hayranlıkla izlediği papatyaları fotoğrafladığını belirtti.
"Papatyaları kaçırmak istemedim" Çay, "Toroslarda yağmurdan sonra kovanlarımızı kontrol etmek için gelince papatya tarlalarıyla karşılaştım. Her taraf bembeyaz papatya tarlası olmuş. Aynı zamanda amatör doğa fotoğrafçısıyım. Çok seviyorum çiçek ve doğa fotoğrafları çekmeyi. Bugün bu papatyaları kaçırmak istemedim. Gerçekten kokusu çok güzel. Yağmurdan sonra etrafı çok güzel bir papatya kokusu sarmış. Papatyaların fotoğrafını çekmek gerçekten çok eğlenceli ve rahatlatıcı" dedi.
Bölgede papatyalar baharla birlikte düşük rakımdan yüksek rakımlara doğru açarak çayırları süslemeye devam edecek. (HSY-
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