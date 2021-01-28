Tornavida ile kapıyı açan hırsız kamerada

- Gaziantep’te bir markete girerek hırsızlık yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahintepe mahallesinde bulunan bir markete tornavida ile girip hırsızlık yapan 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.
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