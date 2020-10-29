Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Törene öğretmen veli bandosu damgasını vurdu

Törene öğretmen veli bandosu damgasını vurdu

Bayrama katılanlar

Gaziler Saygı Duruşu Beraberlik Medeniyetler Öğretmen 

-Kaymakam konuşması
-Şiir okunması
-Bandonun gösterisi
-Kortej yürüyüşü
-Detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yılı düzenlenen törenlerle kutlanmaya başlandı.Sabah saatlerinde Kaymakamlık binasında düzenlenen 29 Ekim kutlama programında Burhaniye Kaymakamı, ilçe protokolü, daire müdürleri, STK ve parti temsilcileriyle tebrikleşti. Daha sonra da Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç ve Cumhuriyet Savcısı Zafer Birinci öncülüğündeki ilçe protokolü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenlere katıldı.
Atatürk anıtı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaymakam İlyas Memiş konuşmasında günün anlam ve önemine anlatırken, daha sonra öğretmen ve velilerden oluşan Özgür Kanatlar Bandosu da gösteri yaptı. Beden Eğitim Öğretmeni Özgür Araş’ın öncülüğündeki bando, gazilerin ve gençlerin taşıdıkları dev Türk Bayrağı eşliğinde Cumhuriyet Meydanından Belediye önüne kadar yürürken protokol de bandoya eşlik etti. Kaymakam Memiş konuşmasında, kendi kendinin hakimi ve efendisi yapan Cumhuriyet’in 97. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, Cumhuriyetin, birlik beraberlik ve milli iradenin karşısında hiçbir gücün duramayacağının ilanı olduğunu ifade etti.
Kaymakam Memiş konuşmasının devamında, “Cumhuriyetimiz 100. yılına muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir. 97. yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.
Kaymakam Memiş’in konuşmasının ardından şiirler okundu. Kutlama coşkusu akşam düzenlenecek araç kortejiyle devam edecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı