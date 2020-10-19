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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tören alanındaki yaralı karganın imdadına belediye çalışanı yetişti

Tören alanındaki yaralı karganın imdadına belediye çalışanı yetişti

Tören alanından genel görüntü

Belediye Çalışanı 

-Çelenk koyma görüntüsü
-Belediye çalışanın yaralı kargayı alma görüntüsü

( ERZİNCAN -ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programı esnasında Atatürk anıtının önüne yaralı bir şekilde gelen karganın imdadına Erzincan Belediyesi çalışanı yetişti. Olay, Erzincan Belediyesi önünde meydana geldi. Belediye önünde bulunan Atatürk anıtına 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çelenk koyma programı düzenlendi.
Çelenklerin koyulduğu esnada kanadından yaralı bir karganın Atatürk büstünün önüne düştüğünü fark eden Erzincan Belediyesi çalışanı Ertuğrul Telli, kuşu alarak tören alanından uzaklaştı. Öte yandan yaralı karga Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi. Tedavisi tamamlandıktan sonrada doğal yaşamına kavuşturulacak.
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