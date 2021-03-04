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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Torbalı'da 70 adet küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı

Torbalı'da 70 adet küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin jandarma eşliğinde getirilişi

( İZMİR ) İZMİR

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Göçmen Kaçakçılığı Avcılık 


- İzmir'in Torbalı ilçesinde çalınan 70 adet küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma yürüten JASAT timi, şüpheli 2 kişi ile birlikte hayvanları ele geçirdi. Torbalı ilçesi Dirmil Mahallesi'nde 27 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen 70 adet küçükbaş hayvan hırsızlığı olayının faillerinin yakalanması amacıyla yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde şüphelilerin yeri ve kimlikleri tespit edildi. Jandarmanın dedektifleri (JASAT) tarafından belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda, M.A. ve H.A. isimli 2 şüpheli çalıntı hayvanlar ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin yapılan sorgularında M.A.'nın 5 hayvan hırsızlığı, 2 göçmen kaçakçılığı, 2 uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2 hırsızlık malını satın almak suçlarından olmak üzere toplam 11 ayrı suç kaydından yakalamasının bulunduğu; diğer şüpheli H.A.nın 8 ayrı suçtan sabıkasının olduğu anlaşıldı. Savcılık kararı ile mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.A. tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edilirken, H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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