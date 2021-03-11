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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı

Torbacılara polisten şok baskın: 20 gözaltı

Emniyetin operasyonuna ait çektikleri görüntüler

Uyuşturucu Madde Özel Hareket Metamfetamin Uyuşturucu Tacirleri Pompalı Tüfek 

-özel hareket polislerinin evlere girmesi
-bulunan uyuşturucuların görüntüleri
-detaylar

( MALATYA )- Sokaklarda gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine darbe MALATYA

- Malatya merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik, Malatya merkezli Gaziantep ve İzmir’de eş zamanlı planlı operasyon düzenledi.
Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda bazı evlerin kapıları koçbaşı ile kırılarak içeri girilirken, 20 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonlarda şüphelilere ait ev, araç ve gizli bölmelerde yapılan titiz aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan aramalarda 450 adet yeşil reçeteye tabi hap, 136 gram metamfetamin maddesi, 280 gram sentetik kannabinoid maddesi, 28 gram esrar maddesi, 2 adet ecstasy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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