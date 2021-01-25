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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı

Torbacı takibi dramı ortaya çıkardı

Zanlının evine baskın yapılması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Üvey Baba Metamfetamin Hapis Cezası 

-Zanlının yatak yanında saklanırken yakalanması
-Zanlının etkisiz hale getirilmesi
-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- Adana’da torbacıları takip eden polis 16 yaşındaki bir çocuğu uyuşturucu satın alırken yakaladı-17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan çocuğa üvey babasının uyuşturucu aldırdığı belirlendi- Zanlı babanın yakalanma anı ise saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana’da torbacıları takip eden polis 16 yaşındaki bir çocuğu uyuşturucu satın alırken yakaladı. Çocuğa uyuşturucu aldırdığı belirlenen ve hakkında 17 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan üvey baba yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mahallede uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine fiziki takip başlatan polis, torbacı Ünal B.’den 16 yaşındaki B.Y.’nin uyuşturucu madde aldığını belirledi. Polis, bu tespit üzerine önce torbacıyı, ardından 16 yaşındaki B.Y.’yi gözaltına aldı. Polisin yaptığı üst aramasında, Ünal B.’nin üzerinden 15.76 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap, 1.62 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi. Ünal B. emniyete götürülürken, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen B.Y.’nin, ifadesinde, “Uyuşturucuyu üvey babama aldım. Annemi çok dövüyor. Ne olur annemi kurtarın” dediği öğrenildi. Bunun üzerine annesi Havva Y.’nin (37) adresini tespit eden polis, dini nikanlı kocası Deniz A.’nın (37) çeşitli suçlardan 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığını belirledi. Adrese baskın yapan polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yatağın altına saklanan Deniz A.’yı yakalayıp, gözaltına aldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ünal B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Deniz A. ise cezaevine gönderildi, B.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (FKE-
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