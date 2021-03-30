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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
'Torbacı' operasyonu polis kamerasında

'Torbacı' operasyonu polis kamerasında

Operasyon görüntüleri

Polis Akalan Kamera Polis Kamerası 

-Gece geçiler arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) "Torbacı" operasyonu polis kamerasında İSTANBUL

- İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabaha karşı "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 52 şahıstan 6'sının başka suçlardan cezaevinde olduğu, 1 şüphelinin askerde olduğu ve 1 şüphelinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Sabaha karşı Ümraniye Çekmeköy, Sancaktepe ve Tuzla ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli yakalandı. Firari durumdaki 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
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