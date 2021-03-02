- Torba’daki arızaya MUSKİ ekiplerinden anında müdahale



- Muğla’nın Bodrum ilçesi Torba Mahallesi’ndeki DSİ ana hattında 1 Mart’ta yaşanan arızaya Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri anında müdahale ederek yaşanabilecek su kesintisinin önüne geçti. 1 Mart’ta sabah saatlerinde Bodrum Torba Mahallesi DSİ ana depo çıkış hattında arıza meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri arızaya anında müdahale ederek kısa sürede onarımı tamamladı. Arıza sonrası hat üzerinde bulunan yolda da düzenleme yapan ekipler akşam saatlerinde onarımı tamamlayarak hattı devreye aldı. Bölgede arıza sonrası kuyular devreye alınarak Konacık ve çevresi haricinde yarımada genelinde oluşabilecek kesintinin önüne geçildi. Onarımı kısa sürede tamamlanan ve devreye alınan hattın dolumu sonrasında mevcut hatla bölgeye su sağlanmaya devam edildi. (BT-Y)



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