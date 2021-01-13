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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Toptancı halinde korkutan yangın

Toptancı halinde korkutan yangın

Yangından detaylar

Salar Gökyüzü Cep Telefonu Trol Antalya 

-Söndürme çalışmaları
-İtfaiye detay
-Dumanlardan detay
-Görüntüler cep telefonu
-Görüntü antalyaftp geçilecek

( ANTALYA )- Plastik kasaların yanmasıyla çıkan yangında, çok miktarda sebze ve meyve zarar gördü ANTALYA

- Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’ndeki bir iş yerinde çıkan yangında plastik kasalar alev alev yandı, çok miktarda sebze ve meyve zarar gördü. Edinilen bilgiye göre yangın akşam saatlerinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali içindeki bir işyerinde çıktı. Seze ve meyve satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Plastik kasalara ulaşan yangın kısa sürede büyüdü. İşyeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yangında gökyüzüne yayılan dumanlar kentin farklı noktalarından gözüktü. Kısa sürede iş yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına aldı. Yangında, güvenlik kulübesi, plastik kasalar ve çok miktarda sebze meyve zarar gördü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (sm-
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