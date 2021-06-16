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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Toprakkale'ye mesire alanı

Toprakkale'ye mesire alanı

mesire alanı drone görüntüleri

( VAN ) VAN

Yürüyüş Yolu Misyon Akkale Rakka 


- Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en güzel noktalarından biri olan yapıyor. Van Büyükşehir Belediyesi, kentin çehresini değiştirecek yaşam alanlarına bir yenisini ekliyor. Toprakkale’nin en hakim tepelerinden birinde insanların doğayla iç içe zaman geçirebileceği ve kentin doğal güzelliklerini keşfedebileceği ‘Toprakkale Mesire Alanı Projesi’ hayata geçiriliyor. Etüt Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kentin turizmine katkı sağlayacak olan proje; dağ kızağı, doğa yürüyüş alanları, ahşap malzemelerle oluşturulacak doğal oyun alanları, seyir balkonları, dinlenme platformları ve kış bahçesi gibi birçok ilki bünyesinde barındırıyor. Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca gerekli izinleri alınan projede, aydınlatma ve ağaçlandırmasıyla manzaralı bir yürüyüş yolu ile seyir terası alanına bağlantı kurulması planlanıyor. Ayrıca seyir terası içerisinde çay, kahve, kahvaltı ve yemek çeşitlerinin servis edilebileceği, araziye uygun şekilde ahşap ve taş görünüme sahip dış cephesiyle bir adet kafeterya-restoran ve 1 adet kış bahçesi yer alıyor. Yeşil dokuyu canlandırmak amacıyla ağaçlandırma ve bitkilendirme peyzaj yapımına büyük önem verilen projede, seyir balkonları ve dinlenme platformları ile kent ve göl manzarasının tadını çıkarmak mümkün olacak. İmalatının tamamı ahşap kaplama ile yapılacak olan ve doğayla bütünlük oluşturarak yeşile uyumu ile güzel bir görüntü ortaya çıkacak olan projenin bu yıl içerisinde hayata geçmesi planlanıyor. (MSA-Y)
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